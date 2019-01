Starka reaktioner på USA:s krav – "Irrationellt och fel"

USA kräver att Turkiet garanterar säkerheten för de kurdiska styrkor som stridit med USA mot terrorsekten IS. USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton fick många pannor att rynkas av förvåning när han igår sa att USA inte kan dra sig tillbaka från Syrien förrän Turkiet kan garantera att slåss mot det som är kvar av IS och att de inte attackerar kurder.



Det försenade tillbakadragandet är en uppenbar kursändring mot president Trumps tidigare uttalanden om ett snabbt tillbakadragande, Trump sa då också att IS är besegrat vilket USA nu tycks backa från.



President Erdogans talesman Ibrahim Kalin menar att USA:s insinuation att Turkiet skulle attackera kurder är fel och irrationellt. Turkiet menar att de attackerar terroristorganisationer- PKK i Turkiet och YPG i Syrien, som enligt Turkiet är samma sak.



Enligt Kalin är det snarare så att Turkiet försvarar kurder eftersom han menar att YPG själva förtrycker de kurder som inte stödjer dem.

Samtidigt krävde i dag kurdiska YPG ett klargörande från USA om planerna att dra tillbaka sina styrkor eftersom de själva inte vet mer än vad medier rapporterat.



Turkiet har sedan sent i höstas aviserat ytterligare en offensiv i Syrien, öster om floden Eufrat, där stora områden kontrolleras av YPG och dess allierade.



Där finns också amerikanska baser eftersom USA samarbetar med YPG och många såg det som fritt fram för Turkiet att attackera när USA tillkännagav att de skulle dra tillbaka sina styrkor från området.



I kväll kommer den amerikanske säkerhetsrådgivaren till Ankara för att diskutera Syrienfrågan och tillbakadragandet med sina turkiska kollegor.