Halva Afrika klarar hiv-målet

Karta över vilka länder i Afrika söder om Sahara som klarar FN:s hiv-mål till år 2020 enligt artikeln: How to achieve the global 90‐90‐90 target by 2020 in sub‐Saharan Africa? A mathematical modelling study. Tropical Medicine and International Health 23:1223-1230, 2018 Foto: Karta: Dr. Janne Estill, University of Geneva.