Under förmiddagen och fram på eftermiddagen väntas mellan 5-15 cm nysnö i Uppland och efter det ytterligare 10 cm, enligt SMHI.



I Gästrikland väntas det komma mellan 20 till 25 centimeter snö under dagen med hårda vindar uppåt 15 meter per sekund.



Klass 2-varningen väntas ställa till problem i trafiken.