Fortsatt tillväxt att vänta för SAS

Norwegian redovisade i måndags passagerarrekord för fjolåret och nu på förmiddagen kommer flygbolaget SAS med sina siffror för december månad. Det är fortsatt tillväxt att vänta säger flyganalytiker Jacob Pedersen vid danska Sydbank.



– För SAS handlar det mycket om att inte bygga upp för stor kapacitet, med för många nya plan eller nya destinationer. Man ska se till att fylla planen ordentligt till biljettpriser som går att tjäna pengar på.



I likhet med Norwegian växer SAS, men till skillnad från Norwegian skyndar SAS betydligt långsammare i sin expansion. Med denna, som Jacob Pedersen kallar kontrollerade tillväxt, tror han att den lönsamhet som nu varat flera år i rad ska kunna fortsätta även under 2019. Bolaget självt räknar med att öka sin kapacitet med ett par tre procent nu under 2019.

Tillväxten inom flygtrafiken är ju fortsatt global, klimatdebatten till trots. I just Sverige har antalet flygresor per invånare fördubblats sedan tidigt 90-tal enligt Naturvårdsverket, till en nivå där svenskar flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet. Politiskt beslutade miljöavgifter minskar på nuvarande nivåer inte direkt flygandet säger Jacob Pedersen.



Samtidigt är konkurrensen i luften knivskarp och uppköpsrykten har länge florerat kring SAS. Men en försäljning är inget som lär blir aktuellt under den närmaste tiden tror Jacob Pedersen och pekar på att det i så fall skulle varit ett större intresse från utländska flygbolag för de nyemissioner som släppts av SAS under senare tid.



– Personligen tror jag inte att vi på kort sikt kommer att se SAS ingå i en konsolidering, i varje fall inte som uppköpt bolag. Ifall något annat flygbolag hade varit intresserat av att köpa SAS så hade man använt sig av möjligheten att köpa aktier i samband med de här transaktionerna, och det har man inte gjort.