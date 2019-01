Demokraterna: Kvinnor och barn är inte hot

USA:s president Donald Trump höll i natt svenskt tid ett TV-sänt brandtal till försvar för det omstridda murprojekt som han försöker få kongressen att finansiera.

Demokrater och andra bedömare ifrågasätter Trumps verklighetsbeskrivning men enligt honom krävs en mur för att skydda USA och dess invånare.

– Det pågår en växande humanitär och nationell säkerhetskris längs vår södra gräns.

Så började Trump sitt tal till tv-tittarna. Enligt honom är en mur helt nödvändig för att skydda amerikaner mot narkotika och brottslighet som kommer in över gränsen och han talade också om muren som ett sätt att avskräcka flyktingsmugglare.

Thank you for soooo many nice comments regarding my Oval Office speech. A very interesting experience!