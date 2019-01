Flygandet bromsade in under 2018

Siffrorna kommer samtidigt som antalet passagerare till och från Swedavias tio flygplatser nådde en ny rekordsiffra. Men under fjolåret går det att under andra halvåret se en tydlig minskning i flygandet.



– Flygresandet har ju under en lång period ökat år från år, däremot ser vi framför allt under slutet av året en avmattning när det gäller tillväxten, och då framför allt när det gäller inrikestrafiken, säger Ulrika Fager vid Swedavias pressavdelning



Sett över helåret 2018 ökar alltså generellt antalet flygpassagerare vid landets stora flygplatser.

Till och från Swedavias reste i fjol drygt 42 miljoner passagerare, en viss uppgång från året innan.



Ökningen går även att se hos enskilda flygbolag: Finnair redovisar idag sina trafiksiffror för december som med en miljon resenärer under månaden ligger nio procent högre än motsvarande period året innan, Norwegian rapporterade i måndags nytt rekord med 37 miljoner resenärer under 2018.



Men bilden av det ökande flygandet under fjolåret är inte entydig. SAS ökade visserligen sina intäkter under december, men bolagets passagerarantal gick ner jämfört med motsvarande period året innan.



Om man enbart ser till slutet av fjolåret har även antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat. Vad det beror på och om det är ett trendbrott som möjligen kan hålla i sig vill Ulrika Fager inte spekulera i, men lyfter fram några möjliga förklaringar till nedgången.



– Det blir ju en analys som vi jobbar vidare med, men vi ser ju att flygskatten kan vara en sådan del, klimatdebatten är en annan. Men det finns även andra frågor som konjunktur och bränslepriser som påverkar biljettpriser vilka i sin tur kan ha en påverkan.