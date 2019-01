Katastrofväder i Alperna – flera döda

På flera håll har skolundervisningen ställts in hela veckan. Man hinner inte röja undan de väldiga snömängderna som har vräkt ned och fortsätter att falla. I södra Tyskland och Österrike är flera hundra människor instängda sedan dagar i samhällen som är avstängda från omvärlden.

Tågspår har blockerats av nedfallna träd. Drivsnö och ishalka har gjort vägar ofarbara. Även bärgnings- och räddningsfordon har svårt att ta sig fram.

Lavinfaran är stor på många håll i Tyskland, Schweiz och Österrike. I delar av Österrike är riskerna extrema och den högsta nivån, fem på den femgradiga skalan, har utfärdats för första gången på många år.

Trots ihärdiga varningar har människor ignorerat larmen och åkt skidor utanför avspärrningar. Flera personer, också med lavinutrustning, har omkommit i laviner.

I skidorten Zell am See har förundersökning inletts mot snowboardåkare som misstänks för att ha äventyrat bergsräddarnas säkerhet under en räddningsinsats genom att fortsätta åka i området, och riskera att utlösa fler laviner.

Ett annat problem är de meterhöga snömassorna som tynger taken. Man hinner inte skotta undan allt eftersom ny snö faller.

Man räknar med att läget kan förvärras under onsdagen och torsdagen till följd av fortsatt snöande. Det pågår förberedelser för att evakuera människor från hus och gårdar som hotas av snöskred.

Först till helgen blir det uppehåll enligt prognoserna.