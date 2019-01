Oklart om Mays brexitavtal godkänns

I Storbritannien startade under onsdagen den stora Brexitdebatten som ska leda fram till en omröstning om utträdesavtalet med EU på tisdag. Premiärminister Theresa May fortsatte i dag att varna underhuset för att Storbritannien kommer lämna EU utan ett avtal om hennes förslag röstas ned.



– Det enda sättet att undvika ett avtal är att rösta för avtalet, säger Theresa May.



Det har gått en månad sedan Theresa May sköt upp omröstningen som nu är planerad till den 15 januari i stället. Hon lovade före jul att försöka få till vissa ändringar som skulle kunna göra avtalet mer populärt bland kritikerna, men än så länge har väldigt lite hänt. Ingenting alls hävdade oppositionsledaren Jeremy Corbyn när han konfronterade May i parlamentet i dag.



– Premiärminister har tiggt om varma ord från EU-ledarna, men inte uppnått någonting. Inte en enda punkt eller komma har ändrats i avtalet, säger oppositionsledaren Jeremy Corbyn.



Fortfarande ser det nästan hopplöst ut för Theresa May att få avtalet godkänt i parlamentet. En stor del av hennes egna partikamrater säger fortfarande att de föredrar en hård brexit utan ett avtal framför hennes avtal. May försöker därför skrämma den andra sidan i debatten med att om de inte röstar på hennes förslag kommer det bli en hård brexit utan ett avtal den 29 mars, men hennes skrämseltaktik går ganska dåligt. Det är nämligen en klar majoritet i underhuset som nu gör allt för att stoppa en Brexit.



Nyligen beslutade en majoritet i underhuset att om Theresa Mays avtal underkänns på tisdag måste hon redan på fredag i nästa vecka återkomma till parlamentet och berätta vad som blir nästa steg.