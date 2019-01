Bostadsmarknaden: säljarnas eller köparnas?

Bostadssajten Hemnet ser att utvecklingen på marknaden kommer att att gynna köparna, enligt sajtens presstalesperson Staffan Tell.

– Det är alltid svårt att se in i framtiden men man kan väl vara hyggligt säker på att vi kommer att ha ett historiskt högt utbud under början av året. Och det kommer att innebära att det är köparens marknad. Köparna kommer att ha mycket att välja på. Sen så kommer mycket att bero på utvecklingen i ekonomin i stort, säger Staffan Tell på Hemnet.

Men riktigt så enkelt är det inte, enligt Hans Bjurek, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Han ser försiktigt på hur Riksbankens räntebesked i december och bankernas efterföljande boräntehöjningar kommer att påverka bostadsmarknaden.

– Det bör ha en dämpande effekt på prisutvecklingen, att det är en högre kostnad för den som kommer att köpa bostaden. Det är väl så att man är mer försiktig som köpare av en bostad om det är så att man vet med sig att det kommer var en högre kostnad, säger Hans Bjurek.

Riksbankschefen Stefan Ingves flaggade för ytterligare en höjning under 2019 när han i december gav besked om en räntehöjning som gäller från och med i dag. Det var första gången på sju år som Riksbanken höjde räntan, från minus 0,50 till minus 0,25.

I dag kom även mötesprotokollet från riksbanken där ledamöterna uttrycker en viss oro inför riskerna kring utvecklingen i omvärlden. Vice riksbankschefen Per Jansson reserverade sig mot höjningen av reporäntan. Han ville inte se någon förändring i väntan på mer information om utvecklingen, enligt Riksbankens protokoll.

Hans Bjurek Ser även med tillförsikt på utvecklingen i omvärlden och ser det inte som givet att fler räntehöjningar är att vänta snart.

– Nu är ju det inte entydigt att vi kommer att se så snabba eller så många räntehöjningar eftersom den internationella konjunkturen inte pekar så entydigt mot en stark konjunktur. och det gör ju att räntehöjningarna kanske blir betydligt måttligare eller färre, kan man säga än vad mn först har varnat för från Riksbankens sida, säger Hans Bjurek.

Därför ser Hans Bujrek inte någon marknad för köparna, eller för säljarna på bostadsmarknaden ser han inte så entydigt.

– Det kan ju hända att vi faktiskt, på grund av att man inte kommer att ta så många nya höjningar av ränta, så kan det vara så att man inte kommer att se någon kraftig prissänkning, trots allt.