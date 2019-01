Trump åkte till gränsen – för att propagera för muren

Tillsammans med gränspoliser och tjänstemän från migrationsmyndigheten ställde sig Donald Trump framför den flod som utgör gränsen mellan USA och Mexiko, Rio Grande, och höll en presskonferens.

– Det här är sunt förnuft. De behöver en barriär, de behöver en mur, om de inte får det som kommer det bli hårt jobb och svåra problem. Och, död, väldigt mycket död, sa USA:s president.

I tisdags sa Donald Trump att resan till södra Texas var ”ett fototillfälle”, det vill säga ett sätt att skapa opinion för hans krav på en gränsbarriär.

För 21 dagar sedan ströps finansieringen till en fjärdedel av USA:s federala departement och myndigheter. Antalet dagar tangerar nu ett ökänt rekord från 90-talet.

Orsaken till nedstängningen är att Trump kräver pengar för en gränsbarriär i finansieringen till statsapparaten, något demokraterna i kongressen motsätter sig.

Trumpadministrationen hävdar att det pågår en kris vid USA:s södra gräns. Den syftar bland annat på att droger strömmar in från Mexiko, men enligt narkotikapolisens egna siffror smugglas en majoritet av drogerna genom vanliga gränsövergångar.

En barriär skulle alltså inte lösa det problemet.

Ett annat argument är att terrorister tar sig in över gränsen. En rapport från det amerikanska utrikesdepartementet slår fast att det inte finns några bevis för att internationella terrorgrupper försöker ta sig in via USA södra gräns.

En annan fråga rör den illegala invandringen. Vid år 2000 då gripanden av personer som tog sig över gränsen illegalt var som högst ertappades 1,6 miljoner människor vid gränsen.

Under budgetåret 2018 var siffran 400 000, det vill säga en fjärdedel.

Under sin resa till gränsen fick president Trump frågor om han tänkte utlysa ett nationellt nödläge, vilket potentiellt skulle kunna leda till att han får tillgång till finansiering för en barriär, utan kongressens medgivande.

– Om demokraterna kommer fortsätta bete sig ansvarslöst så får ni se vad som händer med nationellt nödläge. Jag kan enkelt driva igenom det, och det kommer att hålla juridiskt, sa Donald Trump.