SMHI: Då väntas stormen nå sin kulmen

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stora delar av den svenska fjällkedjan, men också för Jämtlands län. Redan igår började det blåsa kraftigt och under morgonen och förmiddagen förväntas stormen Jan röra sig bort från fjällkedjan och inåt landet.

– Det har varit uppe i storm redan nu i medelvind i fjällen, och i byvindarna på några trafikvägstationer här har det varit uppe på närmare orkanstyrka, med upp emot 30 meter per sekund. Så det är riktigt blåsigt i fjällen redan nu. Och det börjar tillta öster om fjällen nu under dagen, och kulminerar väl nånstans under förmiddagen eller mitt på dagen, med strax över 25 meter per sekund eller över det, säger Malva Lindborg, meteorolog vid SMHI.

På enskilda platser i fjällen har dessutom vindar på uppåt 50 meter per sekund noterats, gott och väl över orkanstyrka.

Men kommunerna i Jämtland har varit förutseende. Flera skolor ber sina elever stanna hemma, men håller öppet för de elever som missat meddelandet, och i en Jämtländsk kommun uppmanas chefer att låta sina anställda jobba hemifrån där det är möjligt.

– Det påverkar ju väldigt mycket. Men man har ju pratat om det här sedan tisdags, onsdags morse, så jag vet att väldigt många har fyllt upp med vatten hemma, laddat batterier och förberett sig. Därför blir effekterna både stora och små, säger P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg.

Enligt SMHI förväntas vindarna att avta under eftermiddagen och kvällen.