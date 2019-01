E4 Högakustenbron avstängd på grund av mycket hårda vindar

E4 Högakustenbron stängs av för all trafik. Orsaken är de mycket hårda vindarna i området.



Tung trafik kör via Kramfors, Bollstabruk, Nyland och Herrskog och kommer ut på E4 vid tpl Gallsätter. Personbilstrafik kan köra via Lunde.



Prognos sluttid är satt till klockan 16:00.