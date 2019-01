Polisen i Stockholm fortsätter med kritiserad modell

Bakgrunden till prioriteringen är det stora inflödet av bedrägerianmälningar.

Från början var det sagt att det enbart skulle pågå till nyår, men polisen har alltså fortsatt med metoden som bland annat kan innebära att viktig bevisning hinner förstöras.

Frågan om hur polisen ska hantera de mycket stora antalet bedrägerianmälningar som kommer in är känslig. Blir ärenden liggande länge blir det nämligen ofta betydligt svårare, ibland omöjligt att ta in bevismaterial då exempelvis övervakningsfilmer från butiker raderas efter några veckor och alltså inte kan hämtas in och säkras.

Ekot har tidigare rapporterat om att polisen i Stockholm, som får in mellan 100 och 150 nya bedrägeriärenden varje dag har beslutat att från oktober i fjol bara i undantagsfall utreda bedrägerier som gäller värden under 5 000 kronor.

Detsamma gäller ärenden om mobiltelefonabonnemang, utländska investeringar och tankkort. Något som en medarbetare vid polisen och vars röst här är utbytt, kommenterade så här i Ekot före jul

– Ja det här beslutet att vi inte ska jobba med ärenden som är under 5 000 kronor, det är ju tillfälligt att avkriminalisera de brotten. Det är ju en generell förundersökningsbegränsning

De ärenden det gäller läggs alltså tills vidare på hög. Och polisen har fortsatt att jobba enligt modellen, trots att något formellt beslut om förlängning inte är taget ännu, enligt chefen för bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen, Jessika Nilsson.

Den känsliga frågan om en förlängning till i första hand mars av prioriteringsordningen var visserligen uppe på ett möte hos polisen redan den 6 december, men, säger Jessika Nilsson, protokollet från det mötet går att feltolka.

Egentligen skulle det stå att de här prioriteringarna bara är en inriktning som ska gälla även nu efter nyår, inte att det är ett beslut, säger hon.

– Det var lite olyckligt såg jag att man skrev beslut för det är inget beslut, säger Jessika Nilsson.

Det var olyckligt att det togs ett beslut alltså? För det är ju ett beslut, det står ju så: beslut angående prioriteringen fortsätter gälla fram till sista mars 2019, det är ju ett beslut?

– Ja, det var olyckligt att man skrev att det var ett beslut för det var en inriktning. Vi har inte beslutat i den här frågan ännu, säger Jessika Nilsson.