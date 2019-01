Käppar i Theresa May´s Brexithjul

Med ett parti som inte längre lyder och en talman som ger parlamentet gott om utrymme att ändra i regeringens förslag har premiärminister Theresa May tappat kontrollen över Brexit-processen under den senaste veckan. Ännu svårare kan det bli om hon förlorar omröstningen på tisdag om utträdesavtalet med EU, enligt The Sunday Times.



Tidningen skriver att talmannen då skulle kunna tillåta parlamentet att snabba på processen för att försöka stoppa en hård Brexit utan ett avtal om en majoritet vill det.

En av de mest aktiva är Labourledamoten Hillary Benn som också är ordförande i Brexitutskottet i parlamentet.

– Personligen tycker jag att parlamentet snabbt ska rösta om en rad alternativ om regeringens förslag förlorar på tisdag, säger Benn till Ekot.

Han vill att parlamentet ska få chansen att säga sitt i rådgivande omröstningar om alla de övriga alternativen som till exempel en mjukare Brexit där Storbritannien stannar kvar i en tullunion permanent. Då får Theresa May svart på vitt vad som faktiskt kan bli godkänt i underhuset.

– Jag tror att underhuset måste visa tydligt vad det tycker och då har inte regeringen något annat alternativ än att undvika att lämna utan ett avtal, säger Benn.

Hillary Benn tror att en hård Brexit kommer att stoppas men han oroar sig för att det enda sättet att göra det på är en andra folkomröstning.

– Anledningen till att jag tror att det är allt mer sannolikt att låta folket rösta igen är att vi måste hitta något sätt att välja mellan alternativen som finns på bordet.