Ytterligare dödsfall i snökaoset i Alperna

I den österrikiska skidorten Lech omkom tre tyska skidåkare på lördagen och en saknas.

De fyra utförsåkarna i åldrarna 28, 32, 36 och 57 år, ska på lördagen ha gett sig ut i en brant skidbacke som var avspärrad, skriver der Spiegel. Samtliga hade komplett nödutrustning med sig, bland annat sändare, skyfflar och lavinryggsäckar till skydd vid just laviner. De tre männen kunde lokaliseras av räddningsarbetare sent på lördagskvällen. En fjärde man saknas fortfarande, men sökandet har fått avbrytas på grund av det starka snöfallet och lavinfaran.



Med de tre männen har minst 24 personer omkommit i väderrelaterade dödsfall i Europa under januari, rapporterar BBC. Dessutom omkom två anställda vid en skidanläggning i franska alperna på söndagen sedan en sprängladdning som skulle användas för att förebygga laviner oavsiktligt utlösts.



I södra Tyskland har en by med 1 300 invånare och turister isolerats efter att en lavin dragit in på söndagsmorgonen, skriver Der Spiegel. Omkring 150 meter av vägen till och från byn är helt begravd i snömassorna. Försörjningen av byn är dock säkrad och även elen fungerar så det är inte aktuellt med någon evakuering, enligt polisen.