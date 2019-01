Barska ord i slutliga brexit-debatten

Få tror på ett ja för premiärminister Theresa May — och vad som händer vid ett nej är mer oklart än någonsin.

Slutdebatten inför omröstningen har inletts av justitiekansler Geoffrey Cox, med barska ord till motståndarna.

– Vad sysslar ni med? Ni är inte barn på en lekpark, ni är parlamentsledamöter. Ni leker med folks liv, säger Cox — och anser att ledamöterna står inför ett enkelt val:

– Väljer vi ordning eller kaos? undrar justitiekanslern.

Även han är visserligen oroad över vad som kan ske om den så kallade nödlösningen om Nordirland träder i kraft — men anser ändå att det är bättre att säga ja till avtalet.

– Det är en risk som är acceptabel att ta, tycker Cox.

Det nordirländska unionistpartiet DUP kommer ändå att rösta nej i kväll.

"Kvällen blir historisk, men av fel anledningar. Vi kommer att gå emot den giftiga nödlösningen och rösta mot utträdelseavtalet", hälsar DUP-ledaren Arlene Foster på Twitter.

Nödlösningen är det som kallas backstop på brexitengelska och som har kommit att bli huvudämne i hela debatten. Nödlösningen har arbetats fram för att hålla gränsen öppen mellan Nordirland och resten av Irland, även efter brexit, för att undvika att de gamla oroligheterna vaknar till liv igen.

Även om den bara ska tas till om inget annat alternativ kan hittas inom drygt 1,5 år så anser DUP och många andra brexitförespråkare att nödlösningen går för långt och riskerar att låsa fast Nordirland i EU-regler för en obegränsad tidsrymd.

Premiärminister Theresa May har i ett nästan desperat tillstånd försökt övertyga ledamöterna i brittiska underhuset om att stötta utträdesavtalet som hon förhandlat fram med EU i 18 månader. I går talade hon i industristaden Stoke-on-Trent, där över 60 procent röstade för att lämna EU. Hon sade att det är för "landets bästa" som ledamöter måste ställa sig bakom regeringens förslag.

Men även om majoriteten var tydlig i Stoke-on-Trent så är den inte det till Mays favör i parlamentet. Det mesta talar för att hon under kvällen förlorar omröstningen. Såväl inom oppositionen som i det egna Konservativa partiet finns ledamöter som hellre vill se ett annat avtal — eller inget alls. May har under helgen lyckats locka över några få ledamöter till hennes förslag, men långt ifrån tillräckligt.

I brittisk press spekuleras inte längre om May kommer att vinna eller förlora, utan bara om hur stor förlusten kommer att bli.

"Rekordet" innehas för närvarande av Labour-premiärministern Ramsay MacDonald vars regering i oktober 1924 förlorade en omröstning med 166 rösters marginal — 364 mot 198. Omröstningen handlade formellt om regeringens icke-agerande mot en kommunistisk tidningschef, men blev i princip en misstroendeomröstning som ledde till MacDonalds avgång.

Nu talas om att Theresa Mays regering kan förlora med betydligt mer. Tidningen Times hänvisar till källor inom regeringen som tror att det kan sluta i minst 180 rösters marginal. The Guardian tror på mer än 200. Daily Telegraph spekulerar i ända upp till 229.

Inför kvällens omröstning, beräknad till tidigast klockan 20, svensk tid, kommer ledamöterna att få ta ställning till fyra ändringsförslag, utvalda av talman John Bercow.

De fyra som valdes går ut på att helt sänka Mays plan och utesluta ett avtalslöst utträde, att försena utträdet, att införa ett avtalslöst utträde år 2022 om inget handelsavtal nåtts dessförinnan eller att ge parlamentet rätt att slopa nödlösningen.

Bercow valde däremot bort ett förslag som gick ut på att parlamentet ensidigt skulle sätta ett slutdatum för nödlösningen — ett förslag som i så fall skulle kräva eftergifter från EU för att gå igenom, men som å andra sidan ansågs kunna hjälpa May till en seger i kväll.

Premiärministern själv kommer att avsluta hela brexitdebatten i kväll, inför omröstningarna.

Vad som händer vid en förlust är fortsatt ovisst. Med största sannolikhet kommer oppositionsledaren Jeremy Corbyn att i så fall kräva en misstroendeomröstning, som kan hållas redan i morgon.

Samtidigt väntas Theresa May snabbt bege sig till Bryssel för att höra vad EU tycker och tänker.

Även om May ihärdigt lovat att Storbritannien ska lämna EU som planerat den 29 mars finns fortfarande en möjlighet att be om förlängd förhandlingstid.

Därtill finns allehanda utvägar — allt från nyval eller en ny folkomröstning om EU-medlemskapet till ett snabbt omförhandlat utträde på annat vis eller rent av ett helt avtalslöst utträde. Det sistnämnda ogillas dock skarpt av en majoritet av parlamentsledamöterna, som inte vill riskera de svåra ekonomiska konsekvenser som i så fall befaras.