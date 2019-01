Al-Shabaab tar på sig attacken i Nairobi

En chockad servitris berättar hur hon hörde explosioner och skottlossning innan hon lyckades ta sig därifrån.



Attacken inleddes vid tretiden mot det exklusiva hotellkomplexet DusitD2 i Westland-området i Nairobi, som också rymmer kontor med utländska företag.



Enligt flera vittnen stormade minst fyra terrorister in och sköt vilt omkring sig. Bilder visar människor som skjutits ihjäl över sina laptops på ett kafé. Andra vittnen talar om hur folk hoppade ut från fönster medan andra meddelade att de gömde sig på rummen medan attacken pågick. Flera TV-bilder visade också allvarligt skadade som bars iväg.



Polis och militär var relativt snabbt på plats och under gårdagskvällen sa inrikesministern att säkerhetsstyrkorna hade kontroll över alla byggnader.

Terrorattacken är ett hårt slag mot Nairobi som ekonomiskt centrum i regionen och Kenya som turistnation, med både safari och stränder som resmål.



Tillvägagångssättet påminner om attacken mot köpcentret Westgate 2013 då Al-Shabaab-terrorister tog sig in byggnaden och nära 70 människor dödades. Även då handlade det om ett exklusivt mål där många västerlänningar rör sig.



Al-Shabaab har alltsedan kenyanska styrkor gick in i södra Somalia 2011 riktat ett stort antal terrorattacker mot Kenya. Den dödligaste var mot en högskola i Garissa 2015 då 148 studenter dödades.