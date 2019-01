Misstroendeomröstning mot regeringen väntar

– Regeringen måste erkänna att det här avtalet är dött, säger Boris Johnson till BBC.



Han var överraskad över att det blev en rekordstor förlust för regeringen som föll med 230 rösters marginal. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn begärde genast en misstroendeomröstning mot regeringen som ska hållas klockan åtta svensk tid i kväll.



Det mesta tyder på att regeringen kommer att överleva omröstningen. Flera av Theresa Mays hårdaste kritiker i hennes eget parti har sagt att de inte har en tanke på att fälla sin egen regering, som till exempel Bernard Jenkin.

– Jag tror inte att någon konservativ politiker kommer att rösta emot regeringen. Det här handlar inte om premiärministern utan om vilket parti som ska ha makten, säger Jenkin.

Även om premiärminister Theresa May överlever den här dagen politiskt ä hon inne i sin djupaste kris hittills.



De brittiska tidningarna skriker ut rubriker om den historiska bottennivån hon nått. Fullständig förnedring kallar den konservativa tidningen The Daily Telegraph gårdagens omröstning för.



May har nu till på måndag på sig för att lägga upp strategin för den fortsatta Brexitprocessen, men till att börja med ligger hennes fokus på att försvara sig och sin regering i parlamentet under eftermiddagen.