Tusentals ska gå hos Tesla

Elbilstillverkaren Tesla ska minska antalet heltidsanställda med sju procent.Enligt bolaget är åtgärden nödvändig samtidigt som produktionstakten av bilar av Model 3 i en lägre prisklass behöver ökas.



Totalt innebär neddragningen att omkring 3 400 tjänster försvinner, enligt Financial Times.



I ett brev till Teslas anställda, som publicerats på bolagets webb, beskriver grundaren och vd:n Elon Musk 2018 både som det mest utmanande och det mest framgångsrika året i Teslas historia.



Under fjärde kvartalet levererades nästan lika många bilar som under hela 2017, enligt Musk. Men enligt preliminära siffror för fjärde kvartalet minskade bolaget vinsten jämfört med kvartalet före då man redovisade ett överskott på fyra procent.



Elon Musk konstaterar samtidigt att bolagets fordon fortfarande är för dyra för de flesta människor varför man behöver satsa på produktionen av bilar i ett lägre prissegment.



I slutet av 2017 hade Tesla runt 37 500 anställda, skriver Financial Times, och under förra året ökade personalstyrkan med 30 procent, enligt Elon Musks brev.



Det har också blivit känt att Tesla återkallar 14 123 bilar i Kina. Anledningen är ett potentiellt problem med bilarnas krockkuddar, som innehåller delar tillverkade av ett nu nedlagt japanskt företag, Takata.



Tesla har tidigare återkallat några bilar i Model S-klassen av samma anledning. Takata lämnade 2017 in en ansökan om konkursskydd, bland annat efter att ha dragits in i en rättegångsprocess kring defekta krockkuddar som ska ha orsakat 16 dödsfall och 180 skadefall.



De nu återkallade bilarna är tillverkade mellan februari 2014 och december 2016.