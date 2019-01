Hov1 blev Årets Grupp

På lördagskvällen var det dags för fest igen i Partille arena, när musikåret 2018 skulle summeras på P3 Guld-galan.

Linnea Henriksson – årets pop – var först ut av pristagarna. Sedan blev det favorit i repris för Hov1, som blev årets grupp även den här gången.

Hiphopkvartetten var dock inte på plats i Partille, de är i Costa Rica och levererade ett förinspelat tacktal därifrån.

- Vi är och jobbar och planerar för att vi nästa år också ska bli årets grupp, hälsade kvartetten, som dessutom är nominerad till Guldmicken samt årets låt.

Linnea Henriksson, som är gravid, fick dock ett jättejubel och pustade skämtsamt ut lite i mitten av sitt tacktal.

- Grejen är att jag är bara så himla hög på livet. Och äntligen får man ha mage som kvinna, sade hon direkt efteråt.

Precis som de senaste åren är Tina Mehrafzoon programledare, i år tillsammans med P3-kollegan Marcus Berggren, som på galan i fjol sågade artisteliten i en monolog som snabbt blev viral.

Och Berggren bjöd också på nya kängor till bland andra Håkan Hellström, Little Jinder – och Horace Engdahl.

Förutom prisutdelning i de sedvanliga kategorierna kan tittare och lyssnare även vänta sig en hyllning till stjärnproducenten Tim ”Avicii” Bergling som dog 2018.

– Jag kan inte säga hur, men det kommer att gråtas, sade Tina Mehrafzoon inför galan.

Dessutom uppträder bland andra Seinabo Sey, Imenella och Benjamin Ingrosso.

Övriga nominerade på galan:

Årets artist: Benjamin Ingrosso: "Identification", Fricky: Samlad produktion, Molly Sandén: "Större", Robyn: "Honey", Tove Styrke: Samlad produktion.

Årets låt: "Be your friend" (Vigiland & Alexander Tidebrink), "High with somebody" (Sandro Cavazza & P3GI-13), "Hon dansar vidare i livet" (Hov1), "Mer för varandra" (Norlie & KKV & Estrad), "Ruin my life" (Zara Larsson).

Årets rock/metal: Graveyard: "Peace", Lucifer: "Lucifer II", Maggot Heart: "Dusk to dusk", MaidaVale: "Madness is too pure", Tribulation: "Down below".

Årets hiphop/r'n'b: Fricky: "Aqua aura", Leslie Tay: "Vilja & tålamod", Ozzy: "Ett öga rött", Seinabo Sey: "I’m a dream", ZE: "Min penna blöder".

Årets dans: Bella Boo: Samlad produktion, Galantis: Samlad produktion, NOTD: Samlad produktion, Off The Meds: Samlad produktion, Robyn: "Honey".

Guldmicken (årets live): Benjamin Ingrosso, Fever Ray, Hov1, Linnea Henriksson, Sarah Klang.

Framtidens artist: Grant, Imenella, Lova, Sandro Cavazza, ZE.