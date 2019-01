Merkel tar avstånd från Trumps politik

De politiska ledarna i världen ska komma ihåg det nationella intresset. Men de ska också komma ihåg att andra länder har sina egna nationella intressen. Om man väger de samman, så kan man skapa en situation där båda sidor vinner och det är förutsättningen för en multilateral handel. sa Angela Merkel.

Även om Merkel inte pekade ut någon särskild, så tolkades utspelet som en kritik mot den amerikanske presidenten Donald Trump, som sätter nationalism och protektionism högt på sin politiska agenda. Och som tycks driva linjen att det alltid ska finnas en vinnare i varje förhandling.

För trots att Donald Trump ställt in sin planerade resa till Davos, så handlar mycket av diskussionerna här om hans politik. Utvecklingen av världens ekonomi ser ut att bromsa in, och en av orsakerna som pekas ut är de handelskonflikter som inletts under Trump.

Merkel vände sig också emot Trumps ifrågasättande av de institutioner som byggts upp efter andra världskriget. Som till exempel det som nu heter Världshandelsorganisationen WTO. De som byggde upp dem visste vad de gjorde, sa Merkel.

De kunskaperna och insikterna får vi inte kasta bort, av oförsiktighet eller kanske till och med ouppmärksamhet, sa Merkel.