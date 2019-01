Pelosi stoppar Trumps tal i representanthuset

Talmannen Nancy Pelosi har tidigare bett presidenten att skjuta upp sitt tal i representanthuset. Nu har hon bestämt att Donald Trump inte får hålla talet där, förrän man nått en lösning som finansierar de myndigheter som nu hålls stängda.

Enligt USA:s konstitution måste presidenten, då och då, informera kongressen om nationens tillstånd – the State of the Union.

Det behöver inte nödvändigtvis ske i representanthuset, och det behöver inte vara i form av ett tal. Däremot har traditionen under större delen av 19- och 2000-talet varit i just den formen.

Donald Trump svarade med att han skulle hitta ”alternativa” lösningar för att hålla talet.

– Nancy Pelosi vill inte höra sanningen och hon vill inte att USA:s befolkning ska höra vad som pågår, sa han.

Vita huset har inte klargjort på vilket sätt Trump tänker gå vidare, de idéer som sipprat ut har handlat om att han kanske ska hålla talet i senaten, i en delstatskongress eller på gränsen till Mexiko.

Oenigheten om State of The Union-talet är i förlängningen en oenighet som handlar om muren. Donald Trump kräver pengar för en barriär. Demokraterna vägrar gå med på det kravet.

Under tiden står 800 000 federalt anställda utan lön.

Kongresspolitiker från båda partierna arbetar nu med att ta fram olika förslag som ska finansiera de offentliga myndigheterna. Problemet är att republikanernas förslag innehåller pengar till en mur, medan Demokraternas inte gör det.

Det innebär att samtliga förslag troligtvis kommer att röstas ner, vilket också är uppenbart för politikerna som arbetar med dem.

Med den vetskapen verkar politikernas ansträngningar, så här långt, enbart vara ett sätt att visa handlingskraft inför opinionen.