Sjukhus går ihop för att sälja billigare läkemedel

De största ideella sjukhuskedjorna i USA har gått samman med välgörenhetsstiftelser och USA:s veterandepartement och startat läkemedelsbolaget Civica Rx.

14 olika mediciner som inte skyddas av patent och som det råder brist på eller där priserna ökat snabbt räknar bolaget med att börja sälja i år.

Det blir i första skedet läkemedel som injiceras på sjukhus, men senare tänker man sig också tabletter till apoteken. Bolaget tänker köpa av underleverantörer, men framöver ska man bygga en egen fabrik i USA.



– Om läkemedelsbranschen fortsätter att agera som de gjort de senaste 10 åren så kommer vi att bli stora, vi har mer än 100 läkemedel på gång, säger VD:n Martin VanTrieste som själv inte tar ut lön.



Civica Rx räknar med att kunna sälja dem för en hundradel av dagens kostnad enligt Martin VanTrieste.



Priserna har stigit med i nio procent i snitt per år senaste decenniet på de mest sålda läkemedlen i USA enligt en ny vetenskaplig studie, många gånger snabbare än övriga priser i samhället. Vissa priser har höjts med tusentals procent. Många patienter utan bra sjukförsäkringar har inte längre råd med sin behandling, diabetiker tvingas ransonera sitt insulin till exempel vilket kan vara livsfarligt.



USA:s största pensionärsorganisation AARP har gjort egna studier hur pillerpriserna ökar lavinartat. Forskningschefen Leigh Purvis välkomnar det nya ideella läkemedelsbolaget och hoppas att konkurensen sänker medicinpriser i USA.



– Jag tycker det är en fascinerande idé som kan förhindra läkemedelstillverkare från att chockhöja sina priser i brist på konkurens, säger Leigh Purvis på AARP.

Ett längre reportage om hur patienter, politiker, domstolar och industri vill möta de skenande medicinpriserna i USA hör du i Studio Ett i eftermiddag.



Referens: Hernandez I. et al, The Contribution Of New Product Entry Versus Existing Product Inflation In The Rising Costs Of Drugs, Health Affairs, VOL. 38, NO. 1, 2019, https://doi.org/10.1377/hlthaff.2018.05147