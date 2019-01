Elskoter farligare än cykel visar studie

Plötsligt fanns de bara där i Stockholm, Göteborg, Malmö, hundratals elskotrar som kan hyras via en mobilapp, och så svischar man fram ljudlöst med 20 kilometer i timmen.

Det började häromåret i Kalifornien, i Santa Monica och Los Angeles, och där har nu forskare hunnit göra en studie på två akutmottagningar, om hur många som fått uppsöka vård på grund av elskoterolyckor under ett år.

Det var 249 personer, betydligt fler än som vårdades av skador när de gick eller cyklade. Nio av tio skadade hade själv kört elskotern, vanligaste olyckan var att de trillat under färden. Resten av de skadade hade blivit påkörda eller snubblat över elskotrar som ligger slängda på trottoaren. Flest patienter hade smällt i huvudet eller brutit ben. Bara två var så allvarligt skadade att de behövde intensivvård.

Akutläkaren Tarak Trivedi som är huvudförfattare till studien anser att resultaten pekar mot att elskotrarna bara bör köras på cykelbanor, inte på trottoarer eller på trafikerade gator, för att minimera skaderisken.

– Cykelbanor kan vara ett skydd för folk, eftersom många av skadorna skedde på trottoarer, säger akutläkaren Tarak Trivedi på UCLA.

En av tio av de skadade förarna var barn, fast uthyrningsföretaget har satt en 18-årsgräns.

Forskarna gjorde även observationsstudier i trafiken. Bara en av tjugo elskoterförare använde hjälm, trots att det var lag på det i Kalifornien förra året. Den har nu slopats.



