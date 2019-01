Vinterfågelräkning: Koltrasten blir vanligare

En av de som kommer att räkna fåglar är Tomas Viktor som är ordförande i Stockholms ornitologiska förening. Han tittar på fåglarna på avstånd i kikare för att inte skrämma bort dem.

– Där är en talgoxe, blåmes, grönsiska, svartmes, koltrast. Jag ser minst fyra koltrastar som är framme vid den här matningen, till och med fem stycken, säger Tomas Viktor.

I helgen kommer han att räkna fåglarna vid sitt matningsställe flera gånger om dagen, sedan kommer han rapportera in det högsta antalet fåglar han sett samtidigt.

Det är fjortonde året i rad som Birdlife Sverige arrangerar vinterfågelräkning.

– Det är ju för att få en uppfattning om vinterfågelförekomsten eftersom vi vet att fler och fler fåglar övervintrar i Sverige och för att se antalet individer så att man får en uppfattning av förändringen över åren, säger Tomas Viktor.



Blir det vetenskapligt när det räknas lite här och där hipp som happ?



– Vi brukar kalla det citizen science, det vill säga man anlitar allmänheten för att få in så mycket data som det går. Det finns fel i inrapporteringarna men i och med att vi får in kanske 25 000 rapporter så döljs de här felaktigheterna så det märks inte i det slutgiltiga resultatet, säger Tomas Viktor.



Och vad har ni märkt för tendenser under de här åren?

– Talgoxen är den vanligaste fågeln i mellersta och södra Sverige och blåmesen går det väldigt bra för, de ökar varje år och även koltrasten går det väldigt bra för, säger Tomas Viktor.