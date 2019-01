FN: Utred misstankar om övervåld i Venezuela

Ekot har talat med journalisten Omar Lugo i Venezuelas huvudstad. Han berättar om fler gripanden under natten.



– Polisens specialstyrkor gick in i fattiga områden för att leta efter folk som protesterat mot president Nicolas Maduro, säger Omar Lugo på webbsidan El Estimulo i huvudstaden Caracas.



Han berättar att i vissa kvarter fortsatte demonstrationerna under den gångna natten. Säkerhetsstyrkorna anklagas för att använda övervåld mot demonstranterna. Vad som händer med dem som grips är oklart.

– Vi försöker nu ta reda på om det finns ännu fler dödsoffer, säger Omar Lugo.

Enligt FN, människorättsgrupper och lokala organisationer i Venezuela har mer än 350 personer gripits.

I Venezuela finns nu två män som kallar sig landets president, den sittande presidenten Nicolas Maduro och oppositionsledaren Juan Guaido.

Enligt journalisten Omar Lugo hoppades vissa att det skulle kunna finnas en spricka inom militären.

– Men de militära ledarna sa att de stödjer Maduro och hans regering. Därefter sa presidenten att militärmakten har talat.

– Det betyder att regeringen nu är fast besluten att kväva alla typer av protester, säger journalisten Omar Lugo från Venezuelas huvudstad.