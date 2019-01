Ingen vill kännas vid IS-terroristernas barn och familjer

Det är spartanskt och dammigt. På de sandiga stigarna mellan tälten leker barn med bildäck. Det finns inga lekplatser, inga affärer, duschar eller bekvämligheter. Många är smutsiga och har utslag. Invånarna här får inte gå utanför lägret, de får inte ta emot besök eller ha mobiltelefon.

De är IS familjer. En av dem är Inaz.

– Det är värre än någonsin. De behandlar oss riktigt illa, vi kvinnor behandlas som om vi vore prostituerade, ”Ni har legat med IS-män, ni är ett virus i samhället”, men vad kunde vi göra, frågar hon.

Hennes bror var med i IS. Familjen flydde när irakiska styrkor började slåss mot IS i samhället de bodde i men deras bror var kvar och slogs.



Många här säger att de inte kunde påverka sina anhöriga. Men många av de jag träffat som flytt IS har berättat hur deras grannar, hela familjer tog ställning för IS när de kom och hur de vände sig mot och pekat ut sina grannar.

IS-terroristernas barn är en ny generation på väg att växa upp. De behandlas sämre än andra och många varnar för att hopplösheten hos dessa barn på sikt kan bli farlig.

– Vi har ett kritiskt problem. IS barn som växer upp. Låt oss vara ärliga många tror fortfarande på IS ideologi och barnen som hålls i lägret behandlas dåligt. Det finns inte heller några program för att omvända dem. Det finns en stor risk att de växer upp och är bittra på samhället. De kanske till och med blir värre än sina fäder, säger Brigadgeneral Yahia Rasool, talesman för den irakiska försvarsmakten.