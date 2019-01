Asylsökande kan nekas ersättning

– Det vi vill komma åt är ju framför allt de områden där man haft stora problem med trångboddhet med sociala problem och också en problematik för kommuner att över huvud taget kunna planera, säger justitieminister Morgan Johansson.



I dag kan alla asylsökande välja mellan att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordna boendet på egen hand. Men från sommaren 2020 kommer den som väljer att ordna egen bostad i vissa områden som klassas som socioekonomiskt utsatta att få en indragen dagersättning från Migrationsverket.

Det handlar för ensamstående om 71 kronor om dagen. För en familj med två vuxna och två barn rör det sig om drygt 6 000 kronor i månaden som då dras in, enligt Morgan Johansson.



– Så det här blir ett starkt incitament för att i stället stanna på asylboendet under den här tiden tills du får, om du får, ett uppehållstillstånd och sen anvisas till en kommun, säger han.



32 kommuner kommer att beröras av de nya reglerna. Det är kommuner som regeringen sedan tidigare ringat in och som alla har del-områden som bedöms vara socialt utsatta. Bland kommunerna finns bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.



De här kommunerna kommer enligt justitieministern att själva få anmäla specifika områden med bland annat hög arbetslöshet och trångboddhet, där asylsökande alltså ska nekas ersättning om de väljer att bosätta sig där.

Debatten om hur och var asylsökande bor har varit livlig under lång tid. Vänsterpartiet är nu enda riksdagsparti som inte vill begränsa dagens villkor för asylsökande som väljer eget boende.

Christina Höj Larsen är partiets migrationspolitiska talesperson och hon tror inte att effekten av den nya regleringen kommer att bli det man önskar från politiskt håll.



– Jag tror att man kommer att fortsätta bo med dem man känner redan för att man vill ha ett nätverk, men att man kommer att vara fattigare, säger Christina Höj Larsen.

Kristdemokraterna har motionerat om att skärpa kraven på dem som väljer egen bostad, villkoret ska vara att man kan visa upp ett värdigt boende. Moderaterna är beredda att stödja ett förslag om att skrota den så kallade EBO-lagen. Även Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten till eget boende eller undanta vissa kommuner.

I Södertälje, som länge haft ett mycket stort flyktingmottagande, har socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner, krävt att möjligheten till eget boende, avskaffas helt och hållet. Hon tycker att det som nu presenteras är ett litet steg på vägen, men inte mer än så.



– Vill vi ha ordning och reda i flyktingmottagandet, då måste EBO-lagen avskaffas helt, säger Boel Godner.