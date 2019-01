Tusk: Brexitavtalet är inte förhandlingsbart

Beskedet kommer efter ett telefonsamtal i kväll mellan Donald Tusk och Storbritanniens premiärminister Theresa May.

May har öppnat för ett "alternativt arrangemang" med EU efter att det brittiska underhuset stoppade hennes förslag till skilsmässoavtal.

My message to PM @theresa_may: The EU position is clear and consistent. The Withdrawal Agreement is not open for renegotiation. Yesterday, we found out what the UK doesn't want. But we still don’t know what the UK does want. #brexit