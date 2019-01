Garantipensionen höjs 2020

Det är 800 000 pensionärer som från 1 januari 2020 får höjd garantipension eller höjt bostadstillägg genom förslaget.



Garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden och taket för bostadstillägget från 5600 till 7000 kronor per månad.



Det innebär att de som har en hyra på 7000 kronor i månaden kan få ungefär 1000 kronor i månaden i höjt bostadstillägg, men vid lägre hyra så blir också höjningen lägre. Annika Strandhäll menar att höjningen av taket är viktigt.



Totalt kostar förslagen 2,1 miljarder kronor per år. För de gamla som inte har någon pension eller väldigt låg pension ändras reglerna för äldreförsörjningsstödet så att de kan tjäna 24000 kronor per år utan att utan få stödet sänkt.

I dag skiljer sig inte pensionen så mycket mellan de som har garantipension med bostadstillägg och de som har den lägsta inkomstpensionen. Därmed har det ur pensionssynpunkt har det varit tveksamt om det lönat sig att arbeta för exempelvis LO:s lägst betalada grupper. Men Strandhäll menar att avståndet mellan grupperna trots höjningen blir ungefär densamma.