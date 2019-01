Kommuner har svårt att få tag i skolpsykologer

– Jag tycker att det låter mycket, att det är mer än hälften. Jag blir oroad och undrar hur de använder den psykologkompetensen, säger Lena Svedjehed som är vice ordförande i Psifos, en yrkesförening för psykologer i förskola och skola.

Av Sveriges 290 kommuner svarade 210 på Psykologtidningens enkät, och av den framgår att hela 57 procent har hyrt eller köpt in psykologtjänster under 2016 och 2017. Mellan 2016 och 2017 ökade inköpen med 30 procent. Många gånger har skolorna känt sig tvungna att ta in externa psykologer för att de inte har haft något val.

– Delvis kan det handla om att man i mindre kommuner kan ha svårt att anställa en psykolog för att man inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för en heltidstjänst eller för att löneläget gör det svårt att få tag på någon, säger Lena Svedjehed.

Enligt skollagen ska psykologerna vara en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Det är skolornas huvudmän som är skyldiga att se till att se till att det finns en fungerande elevhälsa.

Enligt en granskning som Skolinspektionen har gjort, så saknas skolpsykolog i det förebyggande arbetet i omkring en tredjedel av de granskade skolorna. – Det blir väldigt begränsat till de elever som har störst svårigheter. Men vi vill ju komma in tidigare och jobba med elever i ett tidigare skede i närmiljöer så att färre elever ska hamna i stora svårigheter, säger Lena Svedjehed.

Men behöver det vara så här och vad kan man göra åt det?

– Man behöver inte stirra sig blind på att en psykolog i en kommun bara ska användas i skolan. En psykolog har mycket kompetens även kring andra områden som till exempel organisationspsykologi som kan vara användbart på andra ställen i kommunen, säger Lena Svedjehed.