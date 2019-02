Rekordmånga britter söker svenskt medborgarskap

Redan 2016 när Storbritannien röstade för ett utträde ur EU började William Jones att fundera på att söka medborgarskap i Sverige. Men den senaste tidens osäkerhet kring hur utträdet kommer att genomföras fick honom att skicka in en ansökan så fort han kunde, berättar han.

William är en av 471 britter som har ansökt om svenskt medborgarskap under januari i år. Jämförelsevis kom det 2015 in 515 stycken under hela året.

Redan månaden efter folkomröstningen i Storbritannien 2016 syntes en markant ökning, men siffrorna har aldrig varit i närheten av de vi nu ser, när det är knappt två månader kvar till det utsatta datumet för Storbritanniens utträde ur unionen.

– Vi kan ju inte utesluta att det har att göra med brexit, men det är inget som vi analyserar eller tittar närmare på, säger Mats Johansson, chef på medborgarskapsenheten på Migrationsverket.

Vad är det som gäller för britter som vill bli medborgare i Sverige?

– Det normala är att man ska ha varit bosatt här i fem år.

Finns det några undantag? Kan det gå snabbare?

– Om man har bott här i tre år, och under den tiden varit gift eller bosatt med en svensk medborgare i två år, så kan man uppfylla kraven efter tre år.

Hur lång tid kan britter förvänta sig att vänta innan de får svenskt medborgarskap?

– Vi har ju väldigt lång väntetid och just nu är väntetiden över två år för det stora flertalet för de som har sökt om svenskt medborgarskap. Regeringen ska skicka ut ett förslag om hur vi ska göra med alla brittiska medborgare och vad som gäller om de träder ut fullt ut, så vi får avvakta det, säger Mats Johansson på Migrationsverket.

För William Jones som nu doktorerar i Uppsala är medborgarskapet avgörande både för yrkes- och privatliv.

– Jag vill ha alla fördelar som ett medborgarskap i EU betyder, att kunna flytta runt i Europa och arbeta i Sverige. Min partner är EU-medborgare, ett medborgarskap skulle göra det så mycket lättare för oss att kunna flytta runt tillsammans och leva tillsammans, säger han.