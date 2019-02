Snöovädret drabbar tågresenärer

Men både de som ska resa med tåg och flyg under början av dagen uppmanas att kontrollera ordentligt via nätet eller appar innan de tar sig till flygplats eller tågstation.

SJ meddelar att resenärerna kan förvänta sig att det kommer att finnas vissa inställda tåg av just den här anledningen.



De sträckor som kan drabbas och där det är viktigt att kolla extra noga innan man åker hemifrån är Stockholm-Sundsvall, Stockholm- Uppsala, Stockholm-Västerås.



Hårdast kommer det här att påverka under morgonen och förmiddagen. Sedan väntas ett nytt snöoväder som kommer in över västkusten. Där vet inte SJ ännu hur det kommer påverka, säger Lina Edström på SJ.

När det gäller flygtrafiken så säger Swedavia, som driver ett tiotal flygplatser i Sverige, bland annat Arlanda, Landvetter och Bromma - så ser läget ut att ha stabiliserats sedan helgen – även om en del följdförseningar finns, säger Alma Johanson på pressjouren.