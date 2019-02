Säkerheten för dålig på landets museer

Riksrevision har granskat 33 stycken statliga museer och av dessa har endast ett museum en plan för hur värdefulla föremål ska räddas vid en nödsituation.

– Det är naturligtvis allvarligt. Nu vet jag att det svårt att prioritera vad som ska räddas först. Men om det nu händer något så måste man nog tänka på de sakerna ändå, säger Per Dackenberg som är revisionsdirektör på Riksrevisionen.



Att rädda utställningsskatter är en sak men i Riksrevisionen menar också att flera museer brister i spårbarheten. Det innebär att alla föremål inte är ordentligt märkta och registrerade, vilket ökar riskerna för stöld.

I Riksrevisionens rapport nämns som exempel den så kallade KB-mannen – en person som var anställd på Kungliga biblioteket, och som stal och sålde värdefulla bokexemplar, under flera års tid.

KB-mannen kunde delvis verka i just skuggan av dålig katalogisering. Genom att stjäla föremål som arkiverats tillsammans under en och samma post dröjde det innan hans handlingar avslöjades.



Flera museer har otydliga rutiner för extern personal, som exempelvis hantverkare, forskare och volontärer. Endast i undantagsfall begär man utdrag från belastningsregistret inför ett nytt tillträde.



– Det behöver ju inte vara att jag är en konsttjuv, jag kan ju ha andra saker på mitt samvete om jag söker en tjänst, som gör att jag kan tillgodogöra mig föremål, säger Per Dackenberg.



Riksrevisionen konstaterar även att säkerheten brister när det gäller förebyggande säkerhetsarbete inför förhöjda hotbilder, till exempel vid beredskap inför terrordåd. På flera museer kan besökarna gå in med väskor, eller till och med ryggsäckar.



– Det finns en hotbild som är förhöjd i hela samhället och även i omvärlden. Den måste man förhålla sig till, och då anser jag att det bör man göra i sina planer och rutiner, säger Per Dackenberg på Riksrevisionen.