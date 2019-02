Barn fryser ihjäl i syriska flyktingläger

Det handlar till exempel om små barn som flytt med sina familjer undan striderna mot terrorgruppen IS.

Elizabeth Hoff arbetar på Världshälsoorganisationen WHO i Syriens huvudstad Damaskus.



– Vi har förlorat spädbarn och nyfödda, säger Elizabeth Hoff på WHO i Damaskus. Många av barnen har dött av kraftig nedkylning andra till följd av näringsbrist.



Det är familjer som tvingats fly hastigt undan striderna runt terrorgruppen IS sista fäste i nordöstra Syrien. Kvinnor och barn har ofta vandrat flera dagar i kylan eller färdats i öppna bilar utan att vara klädda för vinterväder.

Längs vägen har de också väntat länge i en säkerhetskontroll ute i det fria, säger Tamara Kummer på FN:s barnfond Unicef.



– Familjer flyr med väldigt lite som kan skydda dem mot kylan. Det här är ökenområden där temperaturen sjunker fort och de små barnen är extremt utsatta för nedkylning, säger Tamara Kummer.



Enligt WHO har minst 35 barn dött på väg mot flyktinglägret al-Hol i nordöstra Syrien under de senaste månaderna. Vissa barn har dött på den långa vägen, andra precis när de kommit fram till lägret. Men barn har också frusit ihjäl i andra delar av Syrien.

I det isolerade lägret Rukban vid gränsen mot Jordanien har minst åtta barn dött, enligt FN:s barnfond.



– Det är helt oacceptabelt att små barn dör av saker som borde ha gått att förhindra, säger Tamara Kummer på Unicef i Jordanien.