Offensiv mot IS mötte våldsamt motstånd

Det är de mest erfarna jihadisterna som nu försvarar sitt sista fäste, motståndet har varit våldsamt, sa en talesperson för den kurdisk arabiska SDF-styrkan som med stöd av USA ledda flygbombningar inledde offensiven i natt.

Den sista striden har man kallat det. IS, den så kallade islamiska staten uppges i dag vara instängt i ett område på fem kvadratkilometer i Syrien, i två byar nära gränsen mot Irak.

För två år sedan styrde IS över sju miljoner människor och kontrollerade ett omfattande landområde som sträckte sig mellan Raqqa i Syrien och Mosul i Irak. I dag är IS på flykt, men bedömare varnar för att kalla IS besegrat, terrorrörelsen finns kvar i många syriska och irakiska städer.

Enligt en uppskattning som FN gjort har IS fortfarande inflytande över mellan 14 000 och 18 000 jihadister i Irak och Syrien.



För USA, är en slutstrid mot IS i nordöstra Syrien avgörande för planerna på att ta hem 2 000 soldater som befinner sig norra Syrien. President Trump överraskade världen med att annonsera tillbakadragandet i december och enligt Wall Street Journal väntas de sista amerikanska soldaterna lämna Syrien senast i slutet av april.



De kurdiska styrkorna, vars unga män och kvinnor offrat sina liv för att bekämpa IS, har uttryckt stor oro för möjliga turkiska offensiver mot kurderna i norra Syrien när USA lämnar området.