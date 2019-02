BRÅ: Narkotikahandel och utanförskap bakom skjutningarna

BRÅ-rapporten bygger på djupintervjuer med 21 personer som själva har erfarenhet av skjutningar eller kriminella miljöer.

Det är framförallt två teman som framkommer när det handlar om vägen in i den kriminella miljön: socialt utanförskap och narkotikahandel.

– Det kan handlar om instabila familjesituationer, en allmänt rotlös tillvaro och problem i skolan. Man tycker sig ha sett få framtidsmöjligheter för sig själva i termer av vanliga jobb, säger Erik Nilsson, utredare vid BRÅ.

– Narkotikamarknaden har funnits som ett naturligt, nästan vardagligt, inslag i de områdena man växt upp. Och flera intervjupersoner beskriver hur den öppna narkotikaförsäljningen tycktes representera pengar och social status, löften om att vara någon, säger Erik Nilsson och beskriver hur narkotikamarknaden socialiserar unga rekryter in i kriminella miljöer.

I dessa miljöer kan vänskap och lojalitet snabbt skifta till konflikt och konkurrens i takt med att aktörer stiger i rang. Så här beskriver en intervjuperson det:

”Alltså vi kan vara bästa vänner, men när du börjar tjäna stora pengar så blir man mer girig och man blir mer misstänksam mot allt och alla, och så börjar de här grejerna. Alla var så tajta, och bröder och hit och dit, och så plötsligt bara 'pang!'”.

En möjlig slutsats utredarna drar är att att miljön och relationerna i bostadsområdet möjliggör den här typen av kriminalitet.

– Man har i typfallet inte behövt söka upp den kriminella miljön, knyta kontakter och visa sig värd förtroende för att kunna träda in och avancera. Relationerna som blir användbara har man alltså med sig in i den kriminella miljön, och de här relationerna gör det alltså möjligt att bedriva kriminell verksamhet utan att behöva etablera stabila former.

Våldet är en konsekvens av en ständigt pågående kamp om positioner i den kriminella miljön. Det används för att försöka lösa problem och oskadliggöra konkurrenter. Men det har också andra funktioner: Våldet används för att bygga rykte, det blir ett sorts CV som hela tiden måste uppdateras för att skrämselkapitalet ska hållas på nivå.

– En rykte eller ens namn, att andra deltagare vet vem man är och vad man är kapabel till, lyfts fram som det kanske viktigaste värdet i miljön. Det är centralt för ens kriminella karriärmöjligheter.

I dessa kretsar finns en lättkränkthet där småsaker förstoras upp: Att oavsiktligt stöta in i någon, att slänga en blick på någon annans flickvän, leder till skottlossning.

Flera av de äldre intervjupersonerna tycker sig se att miljön blivit allt mer oorganiserad och att det har bidragit till att våldet blivit grövre och eskalerat.

"I förorten finns ingen struktur, kriminaliteten behöver struktur. Förut, om man skulle attackera någon, då behövde du ha ett argument till varför du skulle göra det ... Men idag finns inte det, du tänker åt dig själv, fast det är en pistol som pratar", beskriver en intervjuperson i rapporten.

Det går också inflation i skottlossningarna – mer våld krävs för att åstadkomma en viss effekt – vilket kan förklara att skjutningarna blivit dödligare i större utsträckning.

– Äldre intervjupersoner säger att man förr betraktades som tungt kriminell om man sköt någon i benet, men att man idag ses om en pajas, säger Erik Nilsson vid BRÅ.

En person med erfarenhet från gängkonflikterna i Biskopsgården i Göteborg är Johan, som redan som 13-14-åring kunde få tag på skjutvapen.

Och tillgången är enligt honom god.

– Vapen finns överallt, känner man rätt person kan man få tag i vad som helst. Det är bland det lättaste att få tag i.

Förra året skärptes minimistraffet för grovt vapenbrott från ett till två års fängelse, vilket medför automatisk häktning.

Den kriminella person som beväpnad sig måste därför noga planera hur vapnet ska förvaras: Vapnet måste finnas på ett säkert ställe och samtidigt vara lätt att komma åt snabbt, om det behövs.

– Skogen, buskar kanske någon källare, aldrig hemma. Det vore det dummaste man kan göra. Jag vill inte dra in min familj, säger Johan till P4 Göteborg.

Johan är ett fingerat namn.