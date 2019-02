Löneökningar äts upp av högre räkningar

– Det är inte bra och det är något som är på tvärs med de goda åren vi hade tidigare. Vi har under de senaste två åren kommit in i en period då reallöneökningarna har varit väldig svaga; mellan 0 och 0,5 procent. Det kan jämföras med den föregående femårsperioden då reallöneökningarna låg mellan 2 och 3 procent, säger Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.



Samtidigt som själva lönepåslagen varit låga har priserna, inte minst på importerade varor som blivit allt dyrare i takt med att kronan tappat i värde. Sedan årsskiftet har kronan tappat runt 40 öre mot dollarn och 30 öre mot euron.



Att reallöneutvecklingen, alltså lönerna i förhållande till priser och skatter, står och stampar är inte bara ett problem för de enskilda personerna utan även för ekonomin i stort.



– En uppenbar risk med svaga reallöner är att det påverkar konsumtionen, att den dämpas väldigt tydligt. Det har vi sett under några år nu. Urholkar man hushållens plånböcker blir det inte så mycket kvar till konsumtion, säger Michael Grahn.



Vad innebär det i förlängningen?

– Antagligen att vi kommer ha en tillväxt under de kommande åren som är svagare än den vi sett tidigare. Det beror på att konsumtionen står för hälften av BNP, alltså det samlade värdet av vad vi producerar i Sverige.



I dag ska Riksbanken lämna räntebesked. Men att det blir någon förändring av räntan i det här läget är inte troligt. Istället kan det bli så att den hålls på en mycket låg nivå ett bra tag, säger Michael Grahn.



– Är löneökningarna för låga finns det en risk att inflationen återigen understiger riksbankens prognoser, och då blir det inga höjningar, säger han.