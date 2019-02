Nya sanktioner kan införas mot Ryssland

Det finns tecken på att EU och USA kommer införa någon form av gemensamma sanktioner mot Ryssland under våren. Bland annat Financial Times uppger att flera källor säger till tidningen satt samtalen pågår just nu.

De nya sanktionerna ska i så fall vara ett direkt svar på att Ryssland i november blockerade Kertj-sundet vid det av Ryssland annekterade Krim. De 24 ukrainska sjömän som greps sitter fortfarande fängslade i Ryssland.

Enligt Financial Times källor ska sanktionerna i så fall riktas mot just de individer och ryska företag som på något sätt går att koppla till det som hände i Kertj-sundet.

I går presenterades ett ny-gammalt förslag om sanktioner i den amerikanska kongressen. Det kallas ungefär för "Försvara amerikansk säkerhet mot aggressioner från Kreml”. Bakom står en grupp senatorer från både Demokraterna och Republikanerna som vill ha hårdare tag mot Ryssland.

De amerikanska senatorernas förslag har lagts fram förut och då misslyckats ta sig genom, men bedömare anser att det nu kan finnas en större vilja i den amerikanska kongressen att vara tuff mot Ryssland.



Deras förslag innehåller bland annat sanktioner mot ryska banker som skulle kunna kopplas till inblandning i val utomlands, enskilda individer kopplade till den ryska presidenten, en kartläggning av vad Vladimir Putin själv har för ar, rysk cyberverksamhet.

Men kanske allra tuffast skulle vara sanktioner som riktas mot rysk olja- och gasindustri. Just det, eller blott att det samtalas om det, slår hårt mot rysk ekonomi eftersom en stor del av de skatteintäkter som finansierar det mesta i landet kommer just från den dominerande kassakon gas och olja.



Skulle USA, eller för den delen EU och USA tillsammans, ge sig på oljeföretagen här skulle det på sikt påverka de flesta ryssars liv, trots att Ryssland har mycket pengar på banken för att klara kriser.



Även europeiska och amerikanska oljebolag väntas vara mycket kritiska mot sanktioner av den arten eftersom det finns korsägande och samarbeten