Politiker stoppas från att besöka Kronofogden

Flera politiker har reagerat, bland annat Per Åsling (C), vice ordförande i skatteutskottet, som i dag fick träffa anställda på det nedläggningshotade kontoret i Hudiksvall på ett advokatkontor intill.



– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en myndighet som får sina anslag via riksdagens budget och som har att föra en dialog med riksdagsledamöter har den här inställningen, säger han.



Per Åsling är kritisk mot Kronofogdens beslut från i höstas om att kontoren i Arvika, Mora och Hudiksvall ska läggas ner. Därför har han har i dag tillsammans med lokala politiker träffat anställda både i Mora och Hudiksvall.

Men beskedet från myndigheten centralt var att mötena inte fick ske inne på kontoren. Även riksdagsledamoten Ulla Andersson (V) har tidigare reagerar starkt mot samma förbud. Till personalen gick information ut i samband med nedläggningsbeslutet i höstas.



– Vi blev ålagda att inte släppa in folkvalda i våra lokaler. Vi uppfattar det som ytterst anmärkningsvärt att något sådant meddelas från högsta ledningen, säger Peter Arvidsson, kronoinspektör i Mora.

Politiker är välkomna på studiebesök men inte till den här typen av möten, säger Max Wallenberg, pressansvarig på Kronofogden.



– Vi jobbar ju på dagarna på Kronofogden, så om politiker titt som tätt ska komma och besöka enskilda medarbetare, så skulle det inte fungera med verksamheten, säger han.



Men Vänsterpartiet och Centerpartiet i skatteutskottet ser allvarligt på agerandet. Vänsterpartiets Tony Haddou vill nu i en skriftlig fråga veta om finansminister Magdalena Andersson (S) tänker göra något, och partierna vill också kräva svar av rikskronofogden.



– Därför är det angeläget att rikskronofogden nu kommer till riksdagen och förklarar, säger Per Åsling.