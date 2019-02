Pollensäsongen – värsta på flera år

– När det gäller al och hassel och björk kommer det bli besvärligt därför att det var väldigt varmt förra sommaren. Och det innebär att det anlagts många hängen, säger Åslög Dahl som är pollenexpert vid Göteborgs Universitet.

Att pollensäsongen väntas bli den värsta på länge beror alltså delvis på den varma sommaren i fjol, då årets pollen skapades inne i trädens hängen enligt Åslög Dahl.

– Pollen bildas i blommor och de sitter i hängen och de anläggs under sommaren och då spelar det roll hur förhållandena är just under sommaren för hur många det blir, säger hon.

Men samtidigt som det väntas ovanligt mycket björkpollen i västra och södra delarna av landet så väntas det bli mindre än i fjol i de östra delarna.

Det visar prognoser från Naturhistoriska riksmuseet där man mäter pollennivåerna i östra Sverige.

– Den största faktorn till att det kommer bli mycket pollen är att björkar har ett cykliskt beteende, att de blommar väldigt mycket ett år och sedan inte orkar blomma lika mycket nästa år.

– Våra björkar här på östkusten blommade mycket mer än vad de gjorde på västkusten i fjol, säger Pia Östensson som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet.