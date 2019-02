Vad är egentligen penningtvätt?

Penningtvätt är ett brott, och metoden kan se ut på flera olika sätt, men själva målet är detsamma: att dölja vad pengar man kommit åt på olaglig väg kommer ifrån.

Det är vanligt är att man genom brottslig verksamhet kommit över kontanter som man vill få in på ett konto. Att bara sätta in pengarna på banken fungerar sällan, kommer man in på bankkontoret med en väska full av sedlar kommer man behöva svara på var pengarna kommer ifrån.

Då försöker man istället att på olika sätt se till att pengarna byter ägare och form (som aktier eller dyra föremål) tillräckligt ofta för att göra dem svåra att spåra.

Polisen upptäcker ofta penningtvätt i samband med utredning av andra brott, när de ser pengar slussas runt mellan konton på ett misstänkt sätt. Det kan handla om någon som till exempel "swishat" en summa som de nyligen satt in på ett bankkonto, och att det sker regelbundet och ofta.

Omvänd penningtvätt är då man har lagliga pengar på ett konto, men man vill få ut dem i kontanter, för att betala ut löner svart eller liknande.

Flera myndigheter arbetar med att motverka penningtvätt, men i centrum står Finanspolisen, en del av polisens underrättelseenhet, som utöver penningtvätt också utreder finansiering av terrorism.

Bankerna är en del av de grupp verksamhetsutövare i Sverige (andra är t.ex leasingfirmor eller valutaväxlare) som enligt lag är skyldiga att rapportera till Finanspolisen, när det finns misstanke om att penningtvättsbrott eller terrorismfinansiering ägt rum.

Om sådan misstanke finns måste man rapportera den "utan dröjsmål", något som Swedbank ska ha underlåtit att göra, enligt Uppdrag Granskning.