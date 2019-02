Kurder till Ekot: Jihadisterna är Europas ansvar

Flera västländer ställs nu inför dilemmat vad man ska göra med de medborgare som anslutit sig till terror-gruppen IS och nu har tillfångatagits i norra Syrien.

I går meddelade Storbritannien att en brittisk tonåring i ett IS-läger fråntas sitt brittiska medborgarskap och tidigare i veckan sa Sveriges inrikesminister att de ska dömas i den region där de befinner sig. Men i länderna där lägren ligger låter det annorlunda.

I Irak och norra Syrien växer irritationen över alla västländer som vägrar att ta hem sina jihadist-medborgare.

Många av IS-terroristerna radikaliserades i sina hemländer i väst innan reste sen till Syrien och Irak för att ansluta sig till det så kallade kalifatet. Därför anser man att det är Europas ansvar.

Vi har ju redan offrat våra liv för att bekämpa IS - för hela världens skull - ska vi behöva ta hand om era jihadister också.

En kurdisk journalist som vill förbli anonym, säger så här på telefon från Qamishli i norra Syrien:

We fought the war against ISIS for the whole world and now it is the responsiblity of the Europeans to take their jihadis from here, it is not our responsibility, we don't have the capacity to put them in the jails here.

En irakisk man som deltagit i striderna mot IS i Mosul, säger till Ekot.

– Jag är orolig att de åker hem till Europa och får lindriga straff, särskilt kvinnorna. De borde dömas här i en internationell krigsdomstol - sen får ni européer betala för deras fängelsevistelse.

Man uppskattar antalet gripna utländska jihadister i norra Syrien till 800. I flyktingläger finns också 700 utländska jihadistfruar och deras 1500 barn.

Sex eller sju av de gripna uppges vara svenska medborgare. Det finns också ett antal kvinnor och barn med svenska uppehållstillstånd.

Det var efter att USA:s president Donald Trump i söndags på twitter krävde att Europa tar hem sina jihadister som frågan på nytt blossade upp. Nu har även USA ställts inför samma dilemma - efter att 24-åriga Hoda Muthana från USA säger att hon vill komma hem till Alabama med sitt barn på ett och ett halvt år.

Hon säger sig ångra att hon varit en av IS främsta propagandister på sociala medier.