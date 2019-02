Skatteverket öppnar brevlådor igen

2017 beslutade Skatteverket att ta bort sina fysiska brevlådor. Men informationen verkade inte nå alla, vilket ledde till stor frustration hos många som ville lämna in sin pappersdeklaration på Skatteverkets kontor efter stängning. På flera kontor i Sverige försökte människor trycka in sina papper genom dörrspringor och liknande.



Det smärre kaos som det ledde till, med entrégolv som svämmade över av deklarationsblanketter, har fått Skatteverket att ändra sig. Brevlådor på ett sextiotal platser kommer för årets deklaration öppnas tillfälligt från den 16 april till den 2 maj.



"Brevlådorna togs bort 2017 av säkerhetsskäl men vi måste vara lyhörda – den inlämning som skedde via dörrspringor förra året var långt ifrån säker. Därför har vi tänkt om och öppnar i år brevlådor på de kontor där vi kan göra det de sista två veckorna", säger Johan Schauman på Skatteverket i ett pressmeddelande.



Nästan 90 procent av alla privatpersoner deklarerar numera digitalt.