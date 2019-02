Brexit kan ställa till det för bankerna i Storbritannien

Efter folkomröstningen 2016 pratades det om att 75 000 jobb kunde försvinna från bankerna i Storbritannien om det inte blev något utträdesavtal med EU, men med bara fem veckor kvar till brexit har omkring 5 000 jobb flyttats, enligt sammanställningar i brittiska medier. Den siffran kan mycket väl mer än dubblas fram till utträdet den 29:e mars beroende på vad det blir för typ av brexit men inte mer än så, tror bedömarna här.

Tidigare pratades det mycket om vilken stad som skulle kunna försöka utmana London som Europas finanshuvudstad men en tydlig trend är att jobben försvunnit till många olika städer som Frankfurt, Paris, Dublin, Amsterdam med flera.

Det är kostsamt för bankerna att öppna nya kontor i andra EU-länder trots att det än så länge inte handlar om så många nya jobb. Nyligen berättade Bank of Amerika att dess nya kontor i Paris och Dublin kostat motsvarande drygt 3,7 miljarder kronor, enligt New York Times.



Bland annat ska banken flytta omkring 50 miljarder dollar i tillgångar till Dublin. Just flytten av kapital från London till andra städer i Europa kan vara ett första steg i en mer långsiktig trend där Storbritannien långsamt får minskat inflytande i finansvärlden, tror vissa bedömare.