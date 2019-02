”Vi har banat väg för miljoner kvinnor”

Hinduaktivisterna i indiska Kerala, som vill förhindra kvinnor från att besöka templet i Sabarimala, hoppas nu på att Högsta domstolen ska dra tillbaka sitt beslut att låta kvinnorna besöka templet.

Än så länge har två kvinnor lyckats ta sig in. Sveriges Radios kulturkorrespondent har fått en exklusiv intervju med en av dem; Bindu Ammini.

– Jag tror vi har banat vägen för miljoner kvinnor som vill besöka templet, säger hon.

Det var under natten 2 januari som hon och Kanakadurga under poliseskort lyckades ta sig in i guden Ayyappas tempel i Keralas inland. Hon är stolt över vad hon gjort men säger att det kommer med ett pris. Hon och Kanakadurga är hotade till livet och ständigt omgivna av poliser.

Högsta domstolens beslut att häva förbudet för kvinnor mellan 10 och 50 år att besöka templet har mötts av våldsamma protester, men Bindu Ammini säger att den där natten var det ingen i templet som verkade bry sig.

– De var upptagna med att söka gud, säger hon och menar att det visar att de verkligt troende inte har problem med kvinnliga tempelbesökare.

Kvinnor i menstruerande ålder har varit portade från helgedomen eftersom de anses störa Sabarimalatemplets koncept om celibat. Rahul Easwars morbror är överstepräst i Sabarimala och han själv organiserade de våldsamma protesterna.

Han hoppas högsta domstolen ska ändra sitt beslut, om det misslyckas är planen att skapa opinion för en lag som kan skydda templets traditioner.

– Då måste vi återigen ta till de stora känslorna så att vi får ut hundratusentals på gatorna detta för att få premiärministern oavsett om det är BJP:s Narendra Modi eller kongresspartiets Rahul Gandhi att lyssna på oss, säger hindunationalisten Rahul Easwar.