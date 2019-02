Nytt vårdprogram – fler ska lämna cellprov

En del i det nya vårdprogrammet är självtester, som skickas hem till kvinnor med posten.



– Vi ser att det är en andel kvinnor som inte kommer till de kontroller som de kallas till, och då ser vi det här som en extra möjlighet, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi i Skåne, en av de regioner som har provat självtester.



Självtester som skickas ut till de som inte lämnat cellprov på länge har provats på flera håll i Sverige, och det är en del av det nya vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer som nu håller på att införas. Med ett cellprov kan man upptäcka cellförändringar i livmoderhalsen och behandla dem innan de utvecklas till cancer.



Sedan 1960-talet, då man började erbjuda cellprovskontroller, har antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer minskat dramatiskt, men fortfarande insjuknar ungefär 500 per år, ofta i förhållandevis unga år, och för att få ner antalet ytterligare behöver man få fler att komma och undersöka sig.



Förutom självtester ska sjukvården enligt det nya programmet också kontakta de kvinnor som inte kommit per telefon.



– Det här är åtgärder som är ordentligt listade i vårdprogrammet, och vi vet att om man sätter in de här åtgärderna kommer deltagandet att öka, säger Björn Strander, expert på hur man förebygger livmoderhalscancer.



Det nya vårdprogrammet togs fram för flera år sedan, men så här långt har bara åtta av 21 regioner infört det.

Flera regioner räknar med att göra det under 2019, men det är oklart när det kan gälla för hela Sverige. Det är olyckligt tycker Björn Strander.



– Övergången till det här nya vårdprogrammet har tagit onödigt lång tid. Det är hög tid att vårdprogrammet som har funnits i mer än två år införs, för att skydda kvinnor från livmoderhalscancer.