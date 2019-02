Oroligt vid Venezuelas gräns

– Det är väldigt kaotiskt. Det är hundratals människor som står på den colombianska sidan av en bro där man försöker få in hjälpsändningar. Det står ett tiotal lastbilar, fullastade med medicin och mat, som man vill få in i Venezuela. Men på den andra sidan, i Venezuela, så står militären och skjuter in tårgas. Det regnar in tårgas, säger DN:s korrespondent i Venezuela, Henrik Brandão Jönsson, till Ekot.

I staden Santa Elena de Uairén, nära Brasilien, har två personer dödats i sammandrabbningar, rapporterar Reuters med hänvisning till anställda vid ett sjukhus dit skadade har förts. Våldsamheter har uppstått när venezuelanska soldater sökt stoppa oppositionens plan att föra in det utländska biståndet.

I gränsstäder på den venezuelanska sidan har det också skett sammandrabbningar, när en konvoj med fyra lastbilar försökt korsa en bro på gränsen. De stoppades av venezuelansk militär, som sköt tårgas mot personer som följde med lastbilarna.

En lastbil började brinna kraftigt, vilket oppositionella röster beskyller den venezuelanska militären för. Flera personer på platsen har ryckt in för att försöka rädda lådor med förnödenheter.

María Teresa Belandria, oppositionsledaren Juan Guaidós sändebud i Brasilien, säger i ett filmklipp på Twitter att en lastbil med brasiliansk hjälp har passerat gränsen och nått Venezuela.

– Vi gjorde det, det här är en stor seger. Det är summan av alla ansträngningar av USA, Brasilien och Venezuela, säger hon i klippet.

Oppositionen i Venezuela, med den självutropade presidenten Juan Guaidó i spetsen, har bett omvärlden att skicka hjälpsändningar till landet, vilket framför allt USA och grannlandet Colombia har hörsammat. Venezuelas sittande ledare Nicolás Maduro har beordrat att landets gränser ska stängas inför vad han ser som ett förstadium till en möjlig amerikansk invasion.

– Den humanitära hjälpen kommer definitivt att komma till Venezuela på ett fredligt och lugnt sätt för att rädda liv här och nu, sade oppositionsledaren Juan Guaidó vid en ceremoni i den colombianska gränsstaden Cúcuta, vid en lastbilskonvojs avfärd mot gränsen.

Vid Guaidós sida stod Colombias president Iván Duque, som tidigt tog ställning för oppositionsledaren. Han lät meddela att Nicolás Maduro skulle komma att hållas ansvarig för alla eventuella våldsamheter.

Nicolás Maduro svarar med att klippa alla diplomatiska band med grannlandet. Personalen vid den colombianska ambassaden i Caracas skickas ut från Venezuela.

I gränsstäder på den venezuelanska sidan av gränsen drabbar demonstranter samman med militärer, som har skjutit både tårgas och gummikulor.

Bilder från staden Ureña visar hur invånare kastar stenar och flaskor mot militären och bränner bildäck på de rökfyllda gatorna. Bussar med sönderslagna rutor står parkerade mitt i vägarna och utnyttjas som utkiksposter.

På Simón Bolívar-bron, en gränsövergång mellan Colombia och Venezuela, syns människor skrika och trycka sig mot militären, vars sköldar har bildat en mur tvärs över vägen.

Samtidigt kommer det regelbundna uppgifter om att soldater som posterats vid gränsen gått över gränsen och deserterat.

Oppositionsledaren Juan Guaidó har tidigare sagt att militär personal hjälpt honom att trotsa ett förbud att lämna landet.

– Vi är här för att de väpnade styrkorna deltog i den här processen, slog Guaidó fast.

På fredagen dödades två personer och 15 skadades när den venezuelanska militären tog till våld för att stoppa all passage vid en gränsövergång mellan Brasilien och östra Venezuela.

Människor flyr och har flytt Venezuela i strid ström. Enligt siffror från FN har 2,7 miljoner venezuelaner lämnat sitt hemland sedan 2015.

I huvudstaden Caracas demonstrerade tusentals människor på lördagen till stöd för Nicolás Maduro och mot oppositionens försök att föra in humanitärt bistånd i landet mot regeringens vilja.