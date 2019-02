Stormen drar in över Norrland

Det blåsiga vädret berör stora delar av Norrland från norra Lapplandsfjällen till Västernorrland.

– Träd kan falla över elledningar så det kan bli strömavbrott, och det blir då även problem med telefonin. Vägar kan också komma att blockeras av träd och föremål kan blåsa omkring, säger beredskapshandläggaren Martin Neldén på länsstyrelsen i Västernorrland.



SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stora delar av norra Sverige på grund av storm eller stormbyar. Från 18-tiden och under kvällen väntas det blåsa storm från nordväst i fjällkedjan, det innebär 25 meter per sekund från Jämtlandsfjällen och norrut.



I inlandet varnas det för stormbyar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län.



Som mest har SMHI hittills uppmätt 22 meter i medelvind i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen.

– Det är nu från sen eftermiddag som det väntas komma igång ordentligt, och sedan vidare in under kvällen och natten, och faktiskt också under måndag morgon, säger meteorolog Sofia Söderberg.

Sveriges Radios trafikredaktion har inte fått in några rapporter om avstängda vägar.



Men just trafiken och elförsörjningen är sårbara punkter, säger Jörgen Boman kommunikationschef på länsstyrelsen i Västerbotten.

– Vi manar till försiktighet för allmänheten, framför allt för dem som ska ut i trafiken. Det är också viktigt att vara förberedd på att det kan bli störningar ibland annat elektriciteten.