Mycket hårda vindar i fjällen

För Roger Svensson i Grönfjäll i Västerbotten blåste taket på timmerstugan av i natt.

– Det var som en jordbävning så jag klev upp och när jag tittade ut i vardagsrummet såg jag rakt upp i himlen, berättar Roger Svensson för SR Västerbotten.



Stormen Mats har gjort att många träd blåst omkull och fallit över elledningar. Tusentals hushåll är fortfarande strömlösa.

SMHI har utfärdat klass-ett-varning för mycket hårda vindar i Lapplandsfjällen och Jämtlandsfjällen.

– Här är det fortsatt mycket blåsig under förmiddagen. Sen under eftermiddagen väntas vinden avta men sen under kvällen blir det åter blåsigt, då blir det mycket hårda vindar, säger meteorolog Sofia Söderberg.